Stefano Corti ha portato in una montagna della Sila "Il Rosso", uno streamer presente su tutti i social, per lasciarlo in compagnia di un eremita: senza acqua, riscaldamento e smartphone. Quanto tempo resisterà "Il Rosso" senza poter utilizzare un telefono? La nostra Iena riuscirà a disintossicare nel tentativo di disintossicare il ragazzo?

