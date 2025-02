Due famiglie accumunate da un tragico calvario iniziato dopo aver mangiato del formaggio fatto con il latte crudo.

Il formaggio che conteneva escherichia coli e Shiga tossina ha portato alla morte Elia, un bambino di tre anni, mentre Mattia da anni vive in stato vegetativo. Roberta Rei ha incontrato ministro dell'agricoltura Lollobrigida per coinvolgerlo in una campagna di sensibilizzazione sui possibili rischi del consumo di formaggi a latte crudo per i minori