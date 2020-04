News | Arrestato il medico che ha picchiato un anziano a Calimera | VIDEO È stato sottoposto agli arresti domiciliari il medico che a Calimera, in provincia di Lecce, ha picchiato un anziano di 85 anni per strada. Intanto l’Asl di Lecce lo ha sospeso

Dopo la denuncia dei carabinieri e la sospensione dell’Asl, scatta l'arresto per il medico che ha picchiato un anziano per strada a Calimera. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre proseguono le indagini su quanto accaduto e che vi abbiamo raccontato qui.

Come potete vedere nel video qui sopra, il dottore prima parla con l’uomo e poi lo colpisce all’improvviso scaraventandolo a terra. E giù pugni e calci, con l’anziano di 85 anni indifeso che cercava di proteggersi con la stampella mentre una signora presente tentava disperatamente di fermare il medico.

Da quanto è stato ricostruito finire l'anziano sarebbe andato dal medico per chiedere spiegazioni su una ricetta che non sarebbe stata accettata. Quando l’uomo ha insistito, il dottore lo ha aggredito fino a farlo cadere per terra e poi ha continuato a colpirlo con calci. L’anziano è stato soccorso dal 118 e avrebbe riportato l'infrazione di due vertebre.

Sul caso erano arrivati anche il commento del presidente dei medici di Lecce Donato De Giorgi, che aveva detto: “Una scena che getta discredito e disonore su una categoria impegnata, in questo momento, nell'importante battaglia contro il coronavirus. Ho già segnalato il caso alla procura e provveduto a convocare la commissione di disciplina e il medico interessato, chiamato a dare conto dell'accaduto”. Duro anche l’intervento del governatore della Puglia Michele Emiliano, che ha garantito assistenza legale all’anziano nella causa contro il dottore.