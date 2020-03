News | Coronavirus, Agcom contro Panzironi: fake news che promuovono vitamina C | VIDEO Anche l’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, avvia un procedimento nei confronti delle emittenti che trasmettono i programmi di Adriano Panzironi che diffondono “informazioni fuorvianti e scientificamente infondate” soprattutto ora in piena emergenza coronavirus. Con Andrea Agresti vi parliamo dal 2017 delle sue diete che non hanno nulla di scientifico

"È arrivato a suggerire l'utilizzo di vitamina C e D per prevenire il coronavirus. Tale condotta è oggettivamente grave in ragione dell'attuale emergenza sanitaria e del momento drammatico per il Paese". Lo dice l’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che avvia un procedimento contro le tv che trasmettono “informazioni fuorvianti e scientificamente infondate” con riferimento ai programmi di Adriano Panzironi, il giornalista che con la sua dieta Life120 promette di allungare la vita fino a 120 anni. E anche ora in piena emergenza da covid-19 non si è smentito e ha detto la sua, sbagliando. Come potete vedere nel video qui sopra.

L’Agcom ha inviato una lettera di richiamo anche a La7 per aver ospitato Panzironi nel programma “Non è l’arena” di Massimo Giletti. In quest’occasione il guru di Life120 ha parlato “dei suoi prodotti vitaminici come capaci di prevenire l’infezione da coronavirus”. Una fake news ampiamente smentita dalla comunità scientifica.

Nel mirino dell'Agcom non sono finiti solo i canali 61 del digitale terrestre e 880 della piattaforma satellitare, ma anche tutte le emittenti locali private che continuano a ospitare "Il Cerca Salute", il format creato da Panzironi. Molti di questi canali sono stati sanzionati nei mesi scorsi e per questo si tratterebbe di reiterazione del reato. L’Autorità ha avviato anche verifiche verso emittenti e siti internet affinché “assicurino un’adeguata e completa copertura informativa sul tema del coronavirus. Per contrastare la diffusione di informazioni false, non corrette o comunque diffuse da fonti non scientificamente accreditate”.

A fine febbraio è iniziato il processo a suo carico. Deve rispondere di esercizio abusivo della professione, ci sono sette richieste di costituzione di parte civile: dagli ordini professionali di Roma, Napoli, Milano alle associazioni di giornalisti fino all'associazione Assopanificatori (clicca qui per l'articolo). Nell’ultimo servizio di Andrea Agresti (clicca qui per il video) abbiamo ricostruito tutta la vicenda di Panzironi di cui vi parliamo dal 2017. La sua idea “rivoluzionaria” è proprio Life120. Un sistema molto semplice: una dieta e alcuni integratori che, guarda caso, erano prodotti dallo stesso giornalista e pubblicizzati nel corso del suo programma.