Il coronavirus e gli aiuti per gli alunni dello Zen di Palermo | VIDEO

“Ho pensato di chiedere una mano a tutte le aziende di Bergamo e a chiunque voglia per trovare dei computer per i ragazzi di Palermo”. La nostra Iena Ismaele La Vardera si imbarca in un nuovo viaggio all’insegna della solidarietà: non perdetevi il suo servizio martedì 28 aprile, dalle 21.10 su Italia1