News | Omicidio Vannini, nuovi documenti: “Ciontoli avrebbe rapinato una mignotta” | VIDEO Antonio Ciontoli sarebbe finito indagato per rapina o estorsione a una prostituta nel 2000. In questa circostanza sarebbe stato difeso da Celestino Gnazi, attuale legale della famiglia di Marco Vannini (Ciontoli è stato condannato per l’omicidio del fidanzato della figlia, avvenuto nel 2015). Con Giulio Golia e Francesca Di Stefano, vi mostriamo il documento esclusivo che lo confermerebbe

“A carico di Antonio Ciontoli ci sarebbe un fascicolo per rapina o estorsione”. È la nuova indiscrezione nel caso della morte di Marco Vannini: da anni c’è stata sempre questa diceria, mai confermata, di cui non vi abbiamo mai parlato finora.



Questa diceria getterebbe ulteriori ombre sulla figura di Ciontoli, che secondo la ricostruzione processuale avrebbe sparato al ragazzo di 20 anni, fidanzato della figlia, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. Per questo è stato condannato in primo grado a 14 anni di carcere per omicidio volontario ridotti a 5 anni in secondo grado per omicidio colposo. La Cassazione ha annullato, il 7 febbraio scorso, questa sentenza e ha stabilito che il processo d’Appello è da rifare per lui e tutti i suoi familiari (clicca qui per l’articolo).

Ora a questa vicenda si aggiungerebbe un nuovo elemento sul passato di Ciontoli. “C’è un fascicolo all’interno della caserma di Carabinieri di Ladispoli dove è presente ‘Fascicolo personale Ciontoli Antonio’. All’interno di questo fascicolo c’è l’informativa… udite udite… che riguarda una rapina o estorsione, di preciso non lo so questo… che il Ciontoli avrebbe fatto nei confronti di una mignotta… dove il Ciontoli era stato difeso da Gnazi”, direbbe un ex ufficiale della Guardia di Finanza in una registrazione.

Se non vi abbiamo mai parlato di questa vicenda è perché mai nessuno era riuscito a trovare il documento che la confermasse o la smentisse. Stasera lo faremo a Le Iene con Giulio e Francesca Di Stefano dalle 21.20 su Italia1.