Sfruttava una prostituta e prendeva pure il reddito di cittadinanza | VIDEO

Cristian Vigilante, che testimonia in un’inchiesta contro i boss della mafia foggiana, ha subìto il secondo attentato in dieci giorni. Con il Generale della Dia Antonio Basilicata abbiamo fatto il punto su questa mafia ancora poco conosciuta ma estremamente violenta e potente

In questo articolo poi vi abbiamo parlato di un uomo che percepiva il sostegno economico mentre faceva lo spacciatore di droga, con tanto di Porsche di proprietà.

Con Ismaele La Vardera, nel servizio che vi riproponiamo qui sopra, vi avevamo raccontato dei due furbetti palermitani che avrebbero percepito la misura pur lavorando, come vi abbiamo mostrato con le nostre telecamere nascoste.

Un contributo, che come le cronache degli ultimi tempi ci hanno raccontato, troppo spesso è stato oggetto di indebite appropriazioni.

La tessera del reddito di cittadinanza dell’uomo, sequestrata dai militari dell’Arma, è stata adesso inviata alle autorità competenti per la sospensione del contributo economico.

Accanto ai quattro, due italiani e due romeni, è stato individuato un 64enne italiano che in cambio di sesso e denaro accompagnava la prostituta a lavoro, dopo averla fatta arrivare in Italia acquistandole il biglietto aereo.

L’assurda vicenda è stata scoperta nel corso di un’indagine dei carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, che hanno fermato quattro persone responsabili di aver avviato alla prostituzione una ragazza romena lungo la via Aurelia, a Roma.

Sfruttatori di prostitute con il reddito di cittadinanza . Non deve essere stata proprio questa l’idea del governo a Cinque Stelle quando ha ideato la misura di sostegno economico per oltre 850mila italiani.

I carabinieri di Civitavecchia hanno fermato una banda di italiani e romeni che sfruttavano una prostituta lungo la via Aurelia. Uno di questi, un italiano 64enne, percepiva anche il reddito di cittadinanza. Con Ismaele La Vardera avevamo “beccato” due furbetti, che dopo essere stati scoperti avevano anche alzato le mani contro la Iena

