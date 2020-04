News | Vedova per il coronavirus, contagiata e sommersa dai rifiuti: intervengono i vigili del fuoco | VIDEO Dopo il video appello che ci aveva mandato Andrea, figlio della donna malata di covid-19 e reclusa in casa in mezzo alla spazzatura, i vigili del fuoco di Palermo hanno portato via l’immondizia e sanificato il palazzo

“Ringrazio con tutto il cuore Le Iene, perché dopo aver pubblicato il mio video appello, sono stato contattato dalle istituzioni e finalmente mia madre è stata liberata dall'immondizia”.

A raccontarlo è Andrea, il palermitano che tramite Iene.it aveva rivolto un appello (clicca qui per vederlo) per risolvere la difficile situazione in cui viveva la madre, sola, contagiata e rimasta vedova da pochi giorni sempre per il coronavirus. La donna era rimasta segregata in casa, sommersa dai rifiuti che da diversi giorni nessuno andava a ritirare a causa della sua positività.

“C’è un odore insopportabile, mi dice mia madre, che ha dovuto distribuire i sacchetti con l’umido un po' in casa e un po' sul balcone”, ci ha spiegato Andrea, anche lui positivo e in quarantena. “I condomini si lamentano, anche se capiscono la situazione drammatica di mia madre”.

Ora, dopo l’appello a Le Iene, la situazione si è finalmente risolta, come potete vedere anche nelle immagini qui sopra girate a casa della madre dai vigili del fuoco. “Mi è stato poi comunicato che l’azienda dei rifiuti continuerà a effettuare il servizio in futuro con il servizio speciale che era necessario”, racconta Andrea. E dire che esiste, in teoria, un apposito protocollo del'Istituto Superiore di Sanità che stabilisce che "gli enti preposti devono istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di personale opportunamente addestrato". “Intanto i vigili del fuoco hanno portato fuori l’immondizia arretrata e sanificato il palazzo. Voglio ringraziare tutti ma soprattutto Le Iene, senza di voi saremmo ancora in quella situazione terribile".