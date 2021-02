News | Luigi Pelazza condannato per violenza privata. Ecco la sentenza sul furto di foto della Canalis Pubblichiamo le parti rilevanti delle motivazioni della sentenza che ha visto l’assoluzione di Guia Soncini, Selvaggia Lucarelli e Gianluca Neri, a seguito del grande interessamento sulla vicenda dopo la condanna di Luigi Pelazza per violenza privata

Nel nostro articolo del 2 febbraio avevamo riassunto il dispositivo della sentenza assolutoria nei confronti di Guia Soncini, Selvaggia Lucarelli e Gianluca Neri. Visto l’interesse che ha suscitato la vicenda, pubblichiamo le parti rilevanti delle motivazioni della sentenza in modo che ciascuno possa farsi ancor meglio l’idea di come si siano svolti i fatti e di come li ha valutati il Giudice.

Clicca qui per visualizzare la sentenza.