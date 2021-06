News | Rimane chiusa la Torteria “negazionista” di Chivasso: no della procura al dissequestro | VIDEO La Procura di Ivrea ha respinto una nuova richiesta di dissequestro avanzata nei giorni scorsi dagli avvocati difensori di Rosanna Spatari, titolare della Torteria di Chivasso. Il locale era diventato un punto di ritrovo per no mask e negazionisti della pandemia. Il nostro Gaston Zama era andato proprio a uno di questi raduni, raccontandoci la ‘paura e delirio’ a Chivasso

Il Piemonte è tornato in zona bianca, ma c’è un locale per cui le restrizioni sembrano proprio non essere ancora finite: parliamo della Torteria di Chivasso, che abbiamo conosciuto in un servizio di Gaston Zama che potete rivedere in testa a questo articolo.

La Procura di Ivrea ha infatti respinto una nuova richiesta di dissequestro avanzata nei giorni scorsi dagli avvocati difensori della signora Rosanna, titolare del locale, che resterà chiuso a oltranza. Intanto il procuratore capo Giuseppe Ferrando ha autorizzato la donna a entrare nel locale per portar via i beni deperibili e gli effetti personali.

Il locale è stato sequestrato il 6 maggio per inosservanza delle normative in materia di igiene e sicurezza pubblica, dopo che era diventato un punto di ritrovo per no mask e negazionisti della pandemia. E il nostro Gaston Zama era andato proprio a Chivasso, a un raduno in onore della signora Rosanna che alcuni hanno dipinto come la "leonessa di Chivasso". Centinaia di persone si erano radunate gridando contro la dittatura che secondo loro sarebbe in vigore nel nostro Paese.

Un regime con un unico scopo: soggiogare il popolo! Come? Ingannandolo con questa falsa pandemia, perché il Covid19 non esiste, è solo l'ennesima grande bugia pianificata a tavolino da Bill Gates e dai poteri forti (satanisti) perché loro ci vogliono schiavi, per questo ci vaccinano e ci tappano la bocca con delle inutili mascherine.

Le 'inutili mascherine' a breve potrebbero diventare solo un brutto ricordo. Per vedere la Torteria riaperta, invece, sembra proprio che ci vorrà ancora del tempo.