News | In viaggio in moto con Camilla. Per il suo diritto di tornare a sperare Un incredibile viaggio in moto in tre parti con una ragazza di 20 anni per aiutarla a riaccendere la gioia di vivere. Camilla è sopravvissuta a un nuovo tentato suicidio, la troviamo in ospedale, ancora su una carrozzina. Riusciamo a partire, grazie al suo coraggio, con Matteo Viviani, Riccardo Spagnoli, Simone Zignoli, il fisioterapista Andrea e Francesca Gasperi per un on the road nella natura verso la Slovenia. Fino, letteralmente, ai suoi primi passi. Chi vuole e può aiutare Camilla, può scrivere a: unprogettopercamilla@gmail.com

Camilla è una ragazza di 20 anni sopravvissuta a un nuovo tentativo di suicidio. Convive e combatte da anni con un disturbo bordeline di personalità. Si è buttata giù dal sesto piano: è ancora viva, miracolosamente, senza danni permanenti. Solo una gamba è messa particolarmente male, per questo è ancora su una carrozzina.



Su quella carrozzina la incontriamo in ospedale e le proponiamo un viaggio in moto, come abbiamo fatto con Natan e Marika, per aiutarla a riaccendere la gioia di vivere. Concordando naturalmente tutto con la madre e con i medici che la seguono.



Il percorso è molto difficile: ecco la sua storia e tutte le difficoltà che, con Matteo Viviani, Riccardo Spagnoli, Simone Zignoli, il fisioterapista Andrea, Francesca Gasperi e soprattutto con la coraggiosa Camilla, dobbiamo superare per riuscire a partire.



Nel terzo e ultimo servizio che vedete qui sopra c’è il viaggio in moto, un on the road nella natura verso la Slovenia. Questa splendida ragazza affronta assieme a noi molte crisi, una soprattutto. Proprio da questa uscirà muovendo letteralmente i suoi primi passi. Da questo momento il sorriso di Camilla torna a risplendere e l’emozione lascia senza parole.



Ora c’è il futuro da affrontare. Chi vuole e può aiutare Camilla, può scrivere a: unprogettopercamilla@gmail.com.