L'avvocato Cipolla avrebbe il vizio di farsi consegnare soldi da privati garantendone rendimenti altissimi per poi sparire. Uno schema Ponzi che continuerebbe ad attuare non più nelle Marche ma a Napoli. Luigi Pelazza ha incontrato alcune persone che farebbero parte della truffa messa in piedi da Cipolla, riuscendo a incontrare anche l'avvocato.