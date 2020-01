News | Abusi sessuali, chiesti 22 anni di carcere per don Barone | VIDEO Chiesti 22 anni di carcere per Michele Barone, l’ex sacerdote casertano accusato di maltrattamenti e abusi sessuali su tre donne, di cui una minorenne. Una gravissima vicenda di abusi che ci ha fatto scoprire Gaetano Pecoraro, che ha raccolto le confidenze della sorella della ragazzina di 14 anni che sarebbe stata abusata dal prete

Chiesti 22 anni di carcere per Don Michele Barone, l’ex sacerdote casertano di cui ci ha raccontato Gaetano Pecoraro nel servizio che potete rivedere qui sopra.

La Pm di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto per lui una condanna a 22 anni di carcere, a seguito delle accuse per maltrattamenti e lesioni gravissime ai danni di una ragazzina di 14 anni, e di violenza sessuale nei confronti di due altre donne.

La Procura ha inoltre chiesto 5 anni di reclusione per Luigi Schettino, funzionario di polizia e rispettivamente 8 anni e tre mesi e 7 anni per il padre e la madre della giovane.

Una vicenda tremenda, di cui ci aveva raccontato Gaetano Pecoraro. Don Barone era stato arrestato proprio a seguito della nostra inchiesta, che aveva raccontato i maltrattamenti e le violenze sessuali che sarebbero state compiute dal sacerdote.

Siamo stati proprio noi de Le Iene, con il primo servizio che risale al febbraio 2018, a raccontare la testimonianza di Arianna, sorella della 13enne Giada (i nomi sono di fantasia). Arianna ci ha raccontato di come i suoi genitori, per curare una reazione psicosomatica della sorellina, l’avessero portata da don Barone, che le avrebbe fatto interrompere le cure sottoponendola a violenti esorcismi, durante i quali la piccola sarebbe stata maltrattata.

E pochi giorni dopo il nostro servizio don Barone, già sospeso dal suo ministero ecclesiale subito dopo la messa in onda, è stato arrestato con l’accusa di avere praticato violenze sessuali proprio durante quei riti di esorcismo. A quanto pare ci sarebbero stati altri episodi di maltrattamenti (ad esempio pugni in bocca a una bambina, con fronte sbattuta poi in terra e piedi a schiacciare la testa) e abusi sessuali da parte del prete.

Dopo il nostro intervento, la piccola Giada è stata allontanata dai genitori e ha cominciato a stare meglio, riprendendo a mangiare. E in aula avrebbe cominciato ad ammettere gli abusi subiti dal prete. Poco dopo è intervenuto lo stesso Vaticano, che ha cacciato ufficialmente il parroco. È stato lo stesso Santo Padre infatti, “con suprema e inappellabile decisione”, a decretare “la dimissione dallo stato clericale del Reverendo Michele Barone”.

