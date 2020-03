News | Le Iene ferme per il coronavirus, il ragazzo che ha aggredito un cinese ci sbeffeggia | VIDEO “Guarda come sto bene io… chi sbaglia paga”. Matteo, il ragazzo che ha aggredito un cinese come vi abbiamo raccontato nel servizio di Nicolò de Devitiis, commenta così la notizia che un membro del nostro team de Le Iene è risultato positivo al coronavirus

Matteo, 21 anni, la settimana scorsa aveva aggredito con una bottiglia in mano un ragazzo cinese. Noi de Le Iene siamo andati con Nicolò de Devitiis a incontrarlo per farlo scusare con la persona vittima della sua violenza, e solo dopo molta fatica siamo riusciti a far stringere loro la mano (clicca qui per il servizio).

Ma cercare di fargli capire quanto fossero sbagliate le sue azioni, a quanto pare, non è servito: Matteo ha infatti inviato un video messaggio a Nicolò De Devitiis. La Iena ha condiviso la notizia di un nostro collega contagiato e della conseguente interruzione del programma, ricevendo in risposta un video da Matteo su Instagram: “Guarda come sto bene io… chi sbaglia paga”.

E Matteo non si ferma qui. In una storia in cui ‘tagga’ la pagina de Le Iene lancia un messaggio senza mezzi termini: “Mi fate li bucc**ni”. Ma visto che non c’è due senza tre decide anche di postare la foto del nostro articolo ‘Coronavirus: un caso positivo a Le Iene’ con una scritta scopra che recita: “Ho già vinto tutto”.

Probabilmente non è felice del servizio andato in onda la scorsa settimana ma noi de Le Iene ci siamo limitati, come sempre, a mostrare la realtà. E Matteo è lo stesso che settimana scorsa urlava contro un ragazzo cinese: “Tornatene in Cina perché non ho voglia di infettarmi per colpa tua”. Che tipo di persona sia Matteo, a questo punto, lo lasciamo valutare a voi.