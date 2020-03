News | Coronavirus, Giulia rimprovera gli anziani per strada a Gela: “State a casa!” | VIDEO Una ragazza ha rimproverato alcuni anziani che stavano seduti in piazza, nonostante i divieti del governo: “Bisogna essere responsabili, altrimenti le misure dureranno più a lungo”, ci spiega. E anche noi ci uniamo al suo invito: stiamo tutti a casa!

Ancora un caso di persone che escono di casa senza motivi seri: dopo avervi mostrato le immagini di Napoli e di Bari, con le autorità che invitavano i cittadini a tornare alle loro dimore, questa volta siamo a Gela, in Sicilia. Ci sono anziani in piazza nonostante i divieti, e a redarguirli arriva una cittadina responsabile con un invito semplice ma preciso: “State a casa”.

“Li ho invitati a restare a casa perché se stanno fuori rischiano di ammalarsi e fare ammalare gli altri”, ci racconta Giulia, che ha registrato il video che potete vedere qui sopra. “Sono dovuta uscire di casa e mi sono imbattuta in questi anziani in piazza. Sono increduli di questa situazione e se ne lavano le mani”.

“Ho registrato questo video anche per far capire al nostro sindaco che ci sono ancora persone che ignorano i divieti”, ci spiega Giulia. “Il messaggio di rimanere in casa è importantissimo e deve girare: se ci saranno altri ammalati i divieti dureranno più a lungo. Bisogna essere responsabili". Un invito a cui noi de Le Iene ovviamente ci uniamo: restate a casa. Ve lo abbiamo detto pure qui!