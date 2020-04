News | Coronavirus, sono senza mascherine: rissa tra clienti al supermercato | VIDEO Rissa in un supermercato di Casoria in provincia di Napoli. Un gruppo di giovani è stato ripreso da un cliente perché senza mascherine. Hanno reagito con calci e pugni, tra le urla delle altre persone impaurite. Il video della lite è diventato virale

“Vi dovete mettere la mascherina”, poi sberle, calci e pugni. La gente che urla impaurita e scappa dalla rissa. È successo in un supermercato di Casoria, un comune del napoletano. La scena viene ripresa da una persona in coda, il video che potete vedere qui sopra è presto diventato virale.

Tutto è durato una manciata di minuti. In un supermercato si vede una lunga coda di clienti alla cassa. A un certo punto un gruppo di giovani tenta di superare alcune persone che aspettano. Un cliente fa notare che non è il loro turno e soprattutto sono senza protezioni. “Vi dovete mettere la mascherina, altrimenti chiamo i carabinieri”, si sente chiaramente nel video.

A questo punto il gruppo reagisce. La situazione sfugge di mano. Volano sberle e calci. I clienti in coda urlano spaventati e c’è chi tenta di scappare. La tensione sale a ogni istante. Alcuni clienti cercano di riportare la calma. La rissa però sarebbe finita solo all’esterno del supermercato una volta arrivati i carabinieri.

È un’altra testimonianza della tensione che si respira in queste giornate con limitazioni e divieti in cui i supermercati sono le pochissime attività aperte. Una situazione che proseguirà almeno fino a metà aprile, come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza (leggi qui l’articolo). Proprio ieri qui su Iene.it vi abbiamo mostrato la video-lite tra un cliente multato fuori da un supermercato per non aver osservato i divieti e un sindaco (leggi qui la notizia).