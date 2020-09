Omicidio di Willy, quell'insulto razzista di Alessandro Bianchi a un egiziano | FOTO

esclusiva web

Poche ore dopo l’omicidio a Colleferro del 21enne, che sarebbe stato pestato a morte da quattro ragazzi, il videomaker di Cassino Giorgio Di Folco pubblica su Facebook questa diretta, poi rimossa e che vi mostriamo in esclusiva: “È morto per sua scelta”. Di Folco cambia successivamente versione: “Non conoscevo la notizia, mi scuso, non sono razzista”. Ma sul web esplode la rabbia contro l’uomo che in passato eravicino alla Lega e da cui il partito di Salvini prende subito le distanze: “L’abbiamo cacciato da tempo”