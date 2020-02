News | Prendevano il reddito di cittadinanza e lavoravano in nero: 7 denunciati | VIDEO I furbetti del reddito di cittadinanza sono stati scoperti dai carabinieri di Catania: in una casa di riposo per anziani lavoravano 11 impiegati in nero, di cui 7 percepivano il sussidio. Anche noi de Le Iene abbiamo smascherato un caso con il nostro Ismaele La Vardera



L’elenco dei furbetti del reddito di cittadinanza non smette di allungarsi: l’ultimo caso è stato scoperto dai carabinieri del comando Tutela lavoro di Catania, che hanno “beccato” 11 impiegati in nero in una casa di riposo per anziani. Di questi, 7 percepivano il reddito di cittadinanza, lavorando di notte per ridurre la possibilità di essere scoperti.



Ora sono stati denunciati per truffa: i militari hanno sequestrato loro le carte Postamat e hanno comunicato la loro situazione all'Inps per la decadenza del beneficio e il recupero di 32mila euro. Il datore di lavoro, che sembra avesse anche installato un impianto di videosorveglianza senza autorizzazioni, è stato sanzionato per 93mila euro.



L’ultimo caso va ad arricchire una serie purtroppo lunga di “furbetti” di cui vi abbiamo parlato anche noi de Le Iene con Ismaele La Vardera che, nel servizio che vedete qui sopra, ha “pizzicato” due di questi che avrebbero avuto un lavoro al nero (uno, tra l’altro, non l’ha preso benissimo, aggredendo addirittura la nostra Iena).



Tra sfruttatori di prostitute e proprietari di Porsche, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. A Messina due “furbetti” avrebbero fatto i parcheggiatori abusivi di notte, mentre a Rimini è spuntato un imprenditore 70enne, proprietario di un albergo non dichiarato e a Modena una furbetta 39enne che vendeva alcolici senza avere nemmeno la licenza.



L’elenco continua con altri 237 “furbetti” scoperti in Calabria, per un danno economico allo Stato di 870mila euro, tra cui figurano intere famiglie sotto processo per ‘ndrangheta. Ci sono poi un altro spacciatore con tanto di Porsche, una donna che lavorava in nero in un centro estetico e un uomo che a Civitavecchia avrebbe avviato alla prostituzione una ragazza.



E perfino sei spacciatori di droga che sono stati arrestati a Napoli.Tutte queste persone avrebbero percepito irregolarmente, e tranquillamente, il reddito di cittadinanza. Finché non sono state beccate.