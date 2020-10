Coronavirus, in Italia la seconda ondata dopo Francia e Spagna: un vantaggio sprecato | I DATI

In Cina negli ultimi sei mesi si sono registrati poco più di 4mila nuovi casi, meno di 23 al giorno. Mentre tutto il mondo fa i conti con una seconda ondata che a volte è perfino peggiore della prima, a Pechino tutto sembra tornato alla normalità. La battaglia al coronavirus è stata condotta con fermezza dalle autorità, ma c’è ragione di credere che i dati forniti non siano veri

Metà della Francia è tornata in zona rossa, in Spagna Madrid è di nuovo in lockdown, il Regno Unito pensa a restrizioni in tutto il Paese. In Italia invece la situazione sembra (per ora) ancora sotto controllo: per il quotidiano inglese The Telegraph il successo italiano è dovuto a un uso della mascherina più diffuso che altrove e alla paura che ancora vivono gli italiani dopo la prima terribile ondata. Anche l’Oms elogia “l’esempio italiano”