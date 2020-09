News | Omicidio Willy, i 4 arrestati percepivano il reddito di cittadinanza La Guardia di Finanza di Colleferro, effettuando verifiche patrimoniali sui 4 presunti responsabili del pestaggio mortale di Willy Monteiro Duarte, ha scoperto che i fratelli Bianchi, Pincarelli e Belleggia, che sui social sfoggiavano auto di lusso e vacanze in resort da 250 euro a notte, prendevano il reddito di cittadinanza

Suv da 70 mila euro, vacanze di lusso in alberghi a cinque stelle e…reddito di cittadinanza. È questa l’incredibile scoperta dei finanzieri di Colleferro: i quattro giovani arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte prendevano il reddito di cittadinanza, la misura di sostegno economico alle famiglie decisa dal governo gialloverde.

Gli uomini della Guarda di finanza di Colleferro, il paese dove è stato ucciso il 21enne capoverdiano, hanno eseguito accertamenti patrimoniali sui fratelli Gabriele e Marco Bianchi, su Mario Pincarelli e su Francesco Belleggia. I quattro avrebbero omesso, nelle autocertificazioni compilate per ottenere il reddito di cittadianza, di elencare gli elementi che avrebbero indicato il reale tenore di vita.

Un tenore di vita tra l’altro neanche troppo nascosto: i fratelli Bianchi in particolare facevano sfoggio di auto di lusso e vacanze da nababbi postando le loro immagini sui propri profili social. Dalle vacanze sulla costiera amalfitana, con vista del panorama mozzafiato e brindisi a suon di flute di champagne, alle macchine con autista per serate nei privè di esclusivi locali, sino a resort da 250 euro a notte, in Umbria. A quanto risulterebbe, i 4 dovrebbero ora restituire un totale di circa 30mila euro.

