News | ESCLUSIVO / Le immagini dei fratelli Bianchi prima del pestaggio di Willy | VIDEO In questo video esclusivo di Iene.it, si vedono i fratelli Bianchi in macchina poche ore prima del brutale pestaggio che ha portato alla morte Willy Duarte. Il video è stato registrato dalle storie Instagram di Gabriele Bianchi: nelle immagini sembra intravedersi Vittorio Tondinelli, che sarebbe indagato per favoreggiamento, e due donne in macchina

Un giro a salutare un amico, un viaggio in auto con due donne: in questo video esclusivo di Iene.it si vedono i fratelli Marco e Gabriele Bianchi poche ore prima del pestaggio che ha portato alla morte di Willy Duarte, il 21enne morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. Il video è composto da due storie Instagram pubblicate sul profilo di Gabriele Bianchi e registrate da un utente che ce le ha poi girate. Le immagini sarebbero state pubblicate intorno alla mezzanotte del giorno della morte di Willy Duarte, quindi circa tre ore prima del pestaggio.

Nella prima storia i fratelli Bianchi, a bordo di un’auto, passano davanti a quello che sembra essere un bar e parlano con una persona. Nella storia è taggato Vittorio Tondinelli: secondo varie fonti di stampa Tondinelli, che sarebbe estraneo al pestaggio che ha causato la morte di Willy Duarte, sarebbe però indagato per favoreggiamento. Uno dei fratelli Bianchi rallenta con la macchina, si rivolge a questa persona e gli dice: “Già sai, e se non sai…”. L’altro replica: “Saprai!”. A quel punto il fratello Bianchi risponde: “Piace fratello!”, la macchina riparte e la storia termina.

Nella seconda storia, invece, si vede l’interno della macchina dove oltre ai fratelli Bianchi ci sono due donne, a cui abbiamo ovviamente oscurato i volti per ragioni di privacy. Le due, per quanto possibile sapere, sarebbero completamente estranee agli eventi che hanno portato alla morte di Willy, ma la loro presenza nel video potrebbe essere importante: i Bianchi infatti hanno detto ai magistrati di essere stati chiamati per sedare una rissa mentre si trovavano in un cimitero insieme a un amico a fare sesso con tre donne. Non sappiamo ovviamente se le due riprese nella storia siano le stesse donne, ma sicuramente è un elemento in più per inquadrare cosa è successo quella notte.

Willy Monteiro Duarte è stato ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. Per la sua morte sono stati arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia: l’accusa a loro carico è di omicidio volontario, con l’aggravante dei futili motivi. Non è invece, almeno per adesso, contestata l’aggravante razziale. I fratelli Bianchi e Pincarelli si trovano in carcere a Rebibbia, mentre per Belleggia sono stati disposti gli arresti domiciliari.

