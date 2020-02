News | Omicidio Vannini, ecco la nostra risposta alla procura di Civitavecchia | VIDEO Nell’ultima puntata di giovedì scorso vi abbiamo raccontato della decisione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di promuovere un’azione disciplinare nei confronti della pm del caso Vannini. La procura di Civitavecchia ha emesso un comunicato, noi risponderemo con Giulio Golia nel servizio in onda stasera dalle 21.20 su Italia1

Giovedì scorso vi abbiamo raccontato della decisione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di promuovere un’azione disciplinare nei confronti della pm del caso Vannini Alessandra D’Amore che è stata sentita lunedì scorso in Cassazione. La pm, secondo il ministro, avrebbe violato i doveri di diligenza e laboriosità nello svolgimento delle indagini, a partire dal mancato sequestro della casa teatro dell’omicidio.



Marco Vannini, ricordiamo, è stato ucciso a 20 anni il 17 maggio 2015 mentre si trovava a casa della fidanzata Martina da un colpo di pistola sparato dal padre della ragazza Antonio Ciontoli.



Il 7 febbraio scorso la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado che condannava a 5 anni per omicidio colposo Antonio Ciontoli (in primo grado la pena era stata di 14 anni per omicidio volontario). Il processo d’Appello è da rifare, anche per tutti i componenti della famiglia Ciontoli.



Il procuratore di Civitavecchia, Andrea Vardaro, ha emanato un comunicato dopo il nostro ultimo servizio in cui non solo difende l’operato della procura, ma sostiene che la Cassazione avrebbe dato ragione all’impostazione della pm Alessandra D’Amore.



Noi risponderemo a questo comunicato punto per punto, aggiungendo altre novità nel servizio di Giulio Golia e Francesca Di Stefano in onda stasera a Le Iene dalle 21.20 su Italia1.



Ecco qui sotto tutti i servizi principali e lo Speciale che abbiamo dedicato a questo caso.