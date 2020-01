News | Terapia con cannabis in Sicilia, da oggi si può averla gratis | VIDEO Via libera dalla Regione siciliana alla cannabis terapeutica. Per i pazienti affetti da tre patologie specifiche, il farmaco sarà gratuito. L’assessore della salute, Ruggero Razza, ha firmato il decreto

Sì alla terapia con cannabis in Sicilia. Il decreto che prevede l’uso del farmaco in modo gratuito è stato firmato dall’assessore della salute Ruggero Razza. Spetterà alla Regione farsi carico delle spese sostenute dai pazienti affetti da dolore cronico, neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla.



Il documento che prevede l’uso della cannabis terapeutica contiene tutte le regole per la prescrizione, allestimento ed erogazione. Inoltre viene riportata la rimborsabilità dei farmaci preparati nei laboratori o anche di origine industriale a base di cannabis per uso medico. La durata della cura non deve superare i sei mesi e potrà essere eventualmente rinnovata.

Per ottenere l’erba medicinale, bisogna avere una prescrizione emessa solo dai medici dipendenti delle Aziende sanitarie pubbliche regionali, specialisti di Anestesia e rianimazione, Neurologia e dei centri di terapia del dolore. Sono tre le modalità di assunzione del farmaco: cartine per uso orale, cartine e capsule per uso inalatorio e olio per uso orale. La cannabis medicinale è disponibile in solo cinque farmacie private che sono anche produttrici: Agrigento, Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa.

"Un grande passo avanti è stato fatto, anche se non siamo pienamente soddisfatti perché molte patologie sono rimaste fuori e c'è ancora parecchio da lavorare per avere garantito il diritto di cura per tutti”, ha detto un rappresentante del Comitato Pazienti Cannabis Medica.

Un passo avanti dunque anche nello sdoganare l’utilizzo della cannabis light, in attesa del nuovo emendamento che il Movimento 5 Stelle vuole presentare per dare il via libera alla vendita dei prodotti con un contenuto di thc inferiore allo 0,5%.



Ecco qui sotto tutti gli articoli e i servizi che abbiamo dedicato a cannabis light, a uso terapeutico e ricreativo.