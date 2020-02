News | di Monica Skripka | Coronavirus, l'appello da Hong Kong: “Iene, aiutateci: non ci sono più mascherine” | VIDEO Il coronavirus sta colpendo anche Hong Kong, dove si è appena registrato il primo morto. Nelle farmacie sono finite le mascherine e la gente più povera è costretta a rimanere in casa. Dai volontari della Caritas locale arriva un video appello a Iene.it per chiedere aiuto

“Ci servono le mascherine, vi prego, aiutateci a combattere il coronavirus!”. Qui sopra potete ascoltare l’appello a Iene.it di un gruppo di volontari della Caritas di Hong Kong. La situazione nella metropoli cinese è drammatica: mascherine introvabili nelle farmacie, rubate, vendute al mercato nero, dove chi specula triplica i prezzi. Mentre tantissime persone prive di mascherina sono costrette a rimanere chiuse in casa.

L’emergenza colpisce Hong Kong proprio nei giorni in cui registra il primo decesso da coronavirus. Al momento sono 17 i casi confermati in città, 159 i possibili contagiati. A parlarci della situazione è Cherry Lee Tai Ying, membro della Caritas Youth and Community di Hong Kong.

Le mascherine sono un dispositivo medico di fondamentale importanza per tentare di evitare il contagio dal virus o di diffonderlo e sono oramai introvabili, come ci racconta Cherry: “Tutti noi abbiamo bisogno delle maschere, soprattutto le persone anziane e le fasce vulnerabili”.

Iene.it rivolge un appello a chi ci segue: aiutiamo i cittadini di Hong Kong a dotarsi delle necessarie mascherine per evitare il contagio dal coronavirus?

Come fare? Acquistando le mascherine modello EN14683, dotati di livello ASTM 2 o 3 e spedendole poi a questo indirizzo:

Caritas Jockey club Integrated Service for Young People Tuen Mun

1/F, Siu Hei Shopping Centre,

Siu Hei Court, Tuen Mun,

N.T., Hong Kong

Il risk manager Vincenzo Puro dell’Istituto nazionale per le Malattie Infettive "L. Spallanzani" (quello dove sono ricoverati i due primi casi di contagio da coronavirus in Italia, due turisti cinesi che oggi si sono aggravati) ci ha confermato l’efficacia di queste mascherine: “Questo modello di dispositivi è in grado di proteggere le persone, è una ‘barriera’ sia per la persona contagiata che per quella a rischio di contagio. Bisogna inoltre cambiare la mascherina ogni 8 ore. Nei posti con altissimi livelli di umidità va cambiata più spesso”.

Il volontario Choy Yuk Nam che compare nel video appello che potete vedere qui sopra spiega: “Alcune persone, soprattutto gli anziani, si svegliano la mattina presto per fare la fila per comprare le mascherine. Il loro prezzo è triplicato”. Alla fine, è il momento dei ringraziamenti: “Ringraziamo tanto Le Iene per l’informazione sull’emergenza e per tutto il supporto”, con un “grazie” anche in italiano.

La crisi intanto prosegue: i morti registrati fino a oggi nel mondo sono 437 e hanno superato i 349 della Sars del 2003, mentre i contagiati sono più di ventimila. Sotto accusa è la Croce Rossa della provincia di Hubei, focolaio dell’epidemia, che non avrebbe saputo gestire l’emergenza e non avrebbe distribuito in maniera efficiente il materiale medico. I dispositivi sarebbero stati inviati in ospedali non in prima linea contro il virus, mentre i reparti infettivi ne avrebbero ricevuto una quantità minore e non sufficiente.



