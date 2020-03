News | Coronavirus, la solidarietà digitale: da Amazon ai film, ecco i servizi gratuiti online Molte aziende hanno risposto presente alla richiesta del governo di offrire servizi in solidarietà digitale in questo periodo di restrizioni per il coronavirus. Ecco l’elenco delle aziende che hanno aderito e quali servizi si possono ottenere

Amazon, Tim, Vodafone, Wind-Tre, Microsoft, Mondadori, Infinity. Sono solo alcune delle aziende che hanno risposto all’appello del governo e hanno deciso di offrire alcuni servizi online gratuiti a chi è costretto a rimanere a casa per la pandemia di coronavirus. Parliamo della solidarietà digitale, il progetto promosso dal ministero dell’Innovazione, che garantisce una serie di servizi gratuiti.

L’obiettivo del progetto è quello di “migliorare la vita delle persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini” nel rispetto delle nuove normative, si legge sul sito del ministero che potete consultare a questo link. E sono tante le aziende che hanno risposto presente alla richiesta del governo, mettendo alcune loro funzioni a disposizione gratuitamente.

MONDADORI

Mondadori mette a disposizione 50.000 abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del Gruppo. Il servizio consente la lettura delle riviste in formato digitale. Testate disponibili a scelta tra: CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni

Il Gruppo Mondadori offre inoltre 10.000 e-book gratuiti. I cittadini possono così accedere alla lettura di un e-book a scelta (tra saggistica, narrativa, varia e libri per ragazzi) del catalogo Mondadori. Il libro potrà essere letto con l’app Kobo Books, disponibile gratuitamente per smartphone, tablet e pc.

INFINITY

Infinity, la piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset, ha deciso di raddoppiare l’offerta regalando non più uno ma due mesi gratuiti di prova del servizio. Infinity mette a disposizione il suo catalogo che comprende oltre ai grandi titoli in prima visione e in 4K, migliaia di film, cartoni e serie tv.

AMAZON

Amazon offre gratuitamente webinar (cioè seminari online) di formazione, della durata un’ora e trenta, su materie scientifiche e destinati ai docenti della scuola primaria e secondaria di I° grado. I corsi riguarderanno le opportunità del Creative Learning e Coding applicate alla didattica. Durante l'attività verranno presentati strumenti gratuiti in grado di creare un innovativo "kit" per progetti in classe.

TIM

Tim invece offre gigabyte illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su TIM Party). Sono comprese anche chiamate illimitate da fisso fino a fine Aprile per tutti i clienti che non hanno le chiamate incluse.

VODAFONE

Vodafone Business, per facilitare l’adozione del lavoro da remoto, offre per tutto il territorio nazionale un mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le SIM voce per restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori senza ulteriori costi.

WIND TRE

Wind Tre fa sapere sul portale della solidarietà digitale che dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti mobili voce ricaricabili, 100 Giga gratuiti per 7 giorni.

VANITY FAIR

Anche Condè Nast si è unita a questa iniziativa, offrendo in omaggio per 3 mesi le copie digitali di tutti i magazine delle Edizioni Italia. Il servizio consente ai cittadini residenti su tutto il territorio italiano la lettura in formato digitale delle riviste Vanity Fair, Vogue, Wired, GQ, La Cucina Italiana, AD e Traveller.

CINETECA DI MILANO

E tra i tanti che hanno deciso di sostenere la popolazione costretta a casa c’è anche la Cineteca di Milano, che ha deciso di rendere disponibile gratuitamente il proprio catalogo in streaming dei film. Per averne accesso è sufficiente registrarsi a questo link.

MYMOVIES

Da oggi e fino al 3 aprile 2020 una selezione di film d’archivio dello Schermo dell’arte è disponibile e visibile in streaming gratuitamente su MYmovies. L’intendo della piattaforma è quello portare l’arte e la cultura nella vita quotidiana di tutti per reagire con una proposta attiva di condivisione pubblica a questa situazione di emergenza.

Queste sono solo alcune delle offerte disponibili che potete trovare sul sito del ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. E vi ricordiamo che c’è anche chi ha bisogno del nostro aiuto: l’ospedale Papa Giovanni XXIII è in prima linea nella lotta alla pandemia da coronavirus, e per questo noi de Le Iene ci siamo uniti alla raccolta fondi per sostenere colore che tutti i giorni combattono per salvare quante più vite possibili. Scopri qui come donare: anche un piccolo contributo può fare la differenza tra la vita e la morte di un malato.