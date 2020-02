News | di Alessandro Barcella | Coronavirus: allarme incubazione e superfici contagiate: risponde l'infettivologo Due nuovi studi sul coronavirus sostengono che l’epidemia che ha ucciso oltre 900 persone potrebbe avere un’incubazione fino a 24 giorni e che il virus potrebbe mantenersi attivo su alcune superfici anche fino a 9 giorni. Iene.it ha sentito l’infettivologo Matteo Bassetti, che tranquillizza ma non smentisce

Il nuovo coronavirus cinese può restare attivo anche sulla superficie di alcuni oggetti, fino a 9 giorni? L’incubazione del virus non è quella che si credeva fino a oggi, di massimo 14 giorni, ma può arrivare anche a 24?

Sono le ultimissime due voci che circolano sul virus nato a Wuhan, nella regione cinese dell’Hubei, e che finora ha ucciso oltre 900 persone, registrando almeno 40.500 casi in tutto il mondo (il 95% dei quali proprio nell’Hubei).

Voci estremamente allarmanti, che potrebbero gettare nel panico, ancora di più di quanto non stia già accadendo, il mondo intero.

La prima voce arriva dalla Germania, dove i ricercatori della University Medicine Greifswald, con uno studio pubblicato sul Journal of Hospital Infection, sostengono che coronavirus umani e animali potrebbero rimanere attivi (e dunque infettare) anche se presenti su metallo, vetro o plastica, fino a un massimo di nove giorni. Un rischio che però, spiegano, può facilmente essere annullato in caso di adeguata pulizia con “agenti biocidi” , cioè i prodotti usati normalmente per la disinfezione chimica nelle strutture sanitarie.

Un allarme a cui si aggiunge quello avanzato dall’epidemiologo cinese Zhong Nanshan, che si occupò dell'epidemia di Sars del 2003. "L'incubazione potrebbe essere zero giorni o arrivare fino a 24, dieci giorni in più di quanto si credesse in precedenza", ha scritto il medico in un articolo, che sta ovviamente facendo il giro del mondo.

Panico e notizie infondate potrebbero fare più danni dello stesso virus e allora Iene.it ha deciso di sentire il professor Matteo Bassetti, Direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e presidente della Società italiana di terapia anti-infettiva (e che avevamo già sentito sulle vere emergenze sanitarie in Italia).

La sua risposta, rispetto ai due nuovi allarmi, è confortante, ma il Professor Bassetti non si sente di smentire queste due notizie: “Queste due voci al momento non si possono smentire in maniera assoluta, perché comunque arrivano dal mondo della scienza. I dati pubblicati relativamente ai pazienti di Wuhan parlavano di un periodo di incubazione che andava dai due agli undici giorni, anche se qualcuno già profetizzava che si potesse arrivare ai 14-15, che è quello che in sostanza si è considerato in questa prima fase. Ora esce questo articolo, che sembrerebbe dire che il periodo di incubazione possa arrivare fino a 24 giorni. Bisogna verificare bene da dove arrivino questi studi, arrivati in poco tempo, e se saranno confermati da altre fonti. È chiaro che se 14 giorni non sono sufficienti per mettere in quarantena le persone, questo mette tutti un po’ in imbarazzo, anche rispetto a quelle che sono state le scelte prese finora nei protocolli internazionali. Per quanto invece riguarda la questione delle superfici, il dato pubblicato sul Journal of Hospital Infection dice che queste potrebbero restare infettate fino a 9 giorni. Abbiamo però due aspetti positivi: che con candeggina, acqua ossigenata, alcool, il virus muore in meno di un minuto e che il lavaggio delle mani resta la migliore o una delle misure migliori per prevenire anche l’infezione da coronavirus”.

