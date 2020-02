News | di Monica Skripka | Coronavirus, ecco chi è l'uomo che ha salvato il nostro Niccolò a Wuhan | VIDEO Iene.it ha intervistato Tian Xi, un volontario cinese che a Wuhan, epicentro dell’emergenza coronavirus, si è preso cura di Niccolò, il 17enne italiano bloccato lì. “Aveva la febbre e nessun albergo lo voleva: l’ho fatto entrare di nascosto dal retro”. Intanto l'epidemia dei contagi si diffonde in Lombardia

“Niccolò era in aeroporto con la febbre e aveva bisogno di aiuto: così l’ho portato al sicuro”. Questa è la storia di Tian Xi, il volontario cinese che ha salvato il nostro giovane connazionale a Wuhan, la città epicentro della devastante epidemia di coronavirus che è appena sbarcato anche in Italia.

La storia di Niccolò l’abbiamo conosciuta in questi giorni: è un 17enne italiano che da qualche mese si trovava in Cina per un programma di studio all’estero. Mentre era a Wuhan, epicentro dell’emergenza globale sul coronavirus che ha causato finora 2248 morti e 77mila contagiati, scoppia l’epidemia che in queste ore sta arrivando anche in Italia con sei contagiati in provincia di Lodi.

Ma cosa è successo in quei giorni in cui Niccolò non è potuto rientrare insieme agli altri nostri connazionali da Wuhan? Il 3 febbraio il ragazzo arriva in aeroporto ma ha la febbre: gli viene così negato l’imbarco sull’aereo che l’avrebbe portato in salvo ed è costretto a rimanere nella città flagellata dall’epidemia. Ma in questa situazione drammatica conosce Mr. Tian, 34enne che lavora per una compagnia aerea e da 5 anni fa il volontario per una fondazione. Mr. Tian riceve una chiamata dal dottor Zhou: deve aiutare il 17enne italiano che è rimasto bloccato in Cina.

Iene.it lo ha intervistato in esclusiva e il volontario cinese ci ha raccontato cosa è successo in quei giorni: “Il dottore mi ha detto che la salute di Niccolò era in pericolo: non aveva dormito e mangiato per un giorno”. Mr. Tian all’inizio è scettico e non sembra convinto di poter aiutare Niccolò, ma il dottore insiste: “Mi ha chiamato dicendomi che il ragazzo era in ospedale e che dovevo andare a prenderlo là”. È qui che il volontario si convince e lo va a recuperare.

Da quel momento Mr. Tian diventa l’ombra di Niccolò: lo accompagna dappertutto, gli compra perfino da mangiare, seguendolo fino a quando il ragazzo, che a Wuhan era chiamato“Li Tang”, lascia il Paese.

Mr. Tian ricorda così quei giorni in compagnia di Niccolò: “In lui ho rivisto me stesso, anche io amavo sempre viaggiare con il mio zaino. Sono state tantissime le persone che, durante quegli anni di viaggi, mi hanno aiutato: ho pensato che ora toccasse a me farlo”.

Nei ricordi di Mr. Tian, ancora vivissimi, ci sono anche alcuni momenti difficili: “Nessun albergo di Wuhan voleva dare riparo a Niccolò perché aveva la febbre: stavamo quasi pensando di dormire in tenda o in macchina. Passate le nove di sera avevamo quasi perso la speranza, non eravamo riusciti a trovare nessuna struttura disponibile. Alla fine però un amico ci ha trovato un albergo che avrebbe potuto accoglierlo”.

Lì però, per evitare altri guai, si è dovuto inventare un ‘trucco’: “Ho detto alla receptionist di aver appena litigato con la mia ragazza e mi sono fatto dare due stanze separate. E così dalla porta sul retro ho fatto entrare Niccolò, senza che nessuno lo vedesse”. Ormai tra i due è nata una fortissima amicizia: “Forse un giorno, quando questo disastro sarà passato, potremmo rincontrarci. Adesso devo continuare la mia missione e aiutare altri in difficoltà”.

Alla fine si rivolge direttamente al nostro connazionale che adesso, per fortuna, sta meglio: “Niccolò, ti mando un fortissimo abbraccio! Spero che tu possa tornare presto dai tuoi genitori”.

Intanto Wuhan continua a essere una città deserta: strade senza persone e senza macchine. Gli unici rumori che si sentono sono le sirene delle ambulanze e delle forze dell’ordine. Mr. Tian ci ha mandato anche dei video-diario, che potete vedere qui sopra, che testimoniano le condizioni in cui si trova la città oggi.

A breve noi de Le Iene vi mostreremo anche l’incontro tra Matteo Viviani e gli italiani ritornati a casa da Wuhan, usciti da poco dalla quarantena. Un’odissea prima di tornare in libertà!

Iene.it continua a seguire l'evolversi dell'emergenza coronavirus, che dalla Cina si sta diffondendo nel resto del mondo e che oggi è deflagrata anche in Italia con i contagi partiti dalla provincia di Lodi.

