Coronavirus in Lombardia: assalto ai supermercati aperti | VIDEO

Coronavirus in Lombardia: assalto ai supermercati aperti

È assalto ai supermercati facendo lo slalom tra quelli aperti e chiusi. È la prima conseguenza del diffondersi del coronavirus in Lombardia. Le immagini che arrivano a Iene.it sono dei negozi attorno alla zona rossa di Lodi e dalla provincia di Cremona e Piacenza. In questi 10 comuni tra Veneto e Lombardia nessuno può entrare e i loro abitanti non possono superare i confini. La prefettura ha predisposto che i varchi verranno sorvegliati da 35 pattuglie che controlleranno gli accessi alla zona rossa. I presidi saranno attivi 24 ore al giorno. Il piano di cinturazione è stato definito questa mattina dal dipartimento di pubblica sicurezza. Qui i piccoli negozi e le attività della media distribuzione già da ieri mattina sono stati chiusi mentre strade e piazze erano completamente deserte (come vi abbiamo mostrato in questo video).

Da qualche ora il presidente di Regione Lombardia con l’unità di crisi nazionale ha chiuso per una settimana scuole, musei e luoghi aggregativi di carattere ludico (clicca qui per l’articolo). Anche la Curia di Milano ha predisposto la chiusura di chiese, oratori e la sospensione delle Messe. Anche il teatro alla Scala e il Piccolo di Milano hanno sospeso le rappresentazioni. Si aggiungono alle università chiuse da ieri, ma entro sera questa lista potrebbe aumentare con altre prescrizioni per ridurre i contatti tra le persone e quindi i possibili contagi.

Tutt’attorno si sta scatenando la psicosi che si sta espandendo in tutta la Regione. La grande distribuzione è presa d’assalto. Non è più la caccia all’ultimo paio di guanti o mascherine (che già da ieri risultano esaurite pure nelle farmacie). Già dalle 8 di stamattina all’esterno di alcuni supermercati della Lombardia c’erano persone in fila in attesa di entrare. Non una normale coda, ma qualcosa di più. Le corsie sono invase da carrelli e clienti a caccia di qualsiasi acquisto. Proprio da pochi minuti sono stati chiusi i negozi di due centri commerciali a Sesto San Giovanni, a nord di Milano. È quanto ha stabilito il sindaco in un’ordinanza con "misure drastiche di contenimento per la città”. Qui è risultato positivo al coronavirus un 78enne che da una settimana era ricoverato all’ospedale San Raffaele.

Ecco le immagini che ci stanno mandando dai comuni limitrofi alla zona rossa.