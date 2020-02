News | Coronavirus, oltre 300 contagiati: casi anche in Toscana, Sicilia e Liguria. A Lodi arriva l'esercito I casi confermati sono saliti a oltre 300, di cui più di 200 solo in Lombardia. Aumentati i check point di controllo intorno alla zona rossa del Lodigiano. Questa sera dalle 21.20 su Italia 1 Le Iene saranno in onda senza pubblico con servizi dedicati all’emergenza coronavirus. Scontro tra Lombardia e governo sulla gestione della crisi

Il coronavirus continua a diffondersi in Italia. Sono saliti a oltre 300 i contagiati nella Penisola, e il virus ha raggiunto anche Sicilia e Toscana. Un turista di Bergamo in vacanza a Palermo è risultata positiva al test: è ricoverata all’ospedale Cervello. E due casi sospetti sono registrati in Toscana, come ha confermato il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Infine in Liguria un nuovo caso, confermato dalla Regione. Intanto è nata una violenta polemica tra il governo, con il premier Conte che ha ventilato l'ipotesi di una errata gestione dell'emergenza in un ospedale e la regione Lombardia che ha duramente replicato definendo il governo "incapace".

Nell’ultimo bollettino sono 316 i casi confermati di coronavirus in Italia. Tra questi sono comprese anche le 7 vittime registrate fino a ieri. L’ultimo è un uomo di 62 anni: tutti i morti avevano comunque patologie pregresse. Attualmente sono 7 le regioni interessate dai casi di coronavirus, più la provincia autonoma di Trento e Bolzano. Intanto nel Lodigiano si alza il livello di allerta: sono passati da 15 a 35 i check point che presidiano la parte interessata dall'emergenza coronavirus. Lo ha detto il comandante del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Lodi. L'ufficiale ha anche aggiunto che "i check point sono sensibilmente aumentati sul perimetro della cinturazione e alcuni sono stati allestiti anche all'interno della zona rossa". Sul posto è arrivato anche l'Esercito.

Noi de Le Iene stiamo seguendo l’evolversi dell’epidemia di coronavirus fin dall’inizio, e ci siamo adeguati alle misure di prevenzione consigliate dalle autorità. Questa sera dalle 21.20 su Italia 1 per la prima volta nei 24 anni di storia saremo in onda senza pubblico in studio. Non mancheremo comunque di raccontarvi quello che sta succedendo nel nostro Paese con servizi dedicati all’emergenza coronavirus.

Oltre al 112, come sempre, e al numero 1500 messo a disposizione dal ministero della Salute, sono stati attivati due altri numeri da chiamare: 800894545 per la Lombardia e 800462340 per il Veneto. Chiunque si trovasse nei luoghi dei contagi in Italia e volesse mettersi in contatto con noi, può scriverci su redazioneiene@mediaset.it.

Qui sotto potete leggere tutti gli articoli che abbiamo dedicato all'emergenza coronavirus