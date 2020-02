News | Coronavirus, 2 morti e 50 contagiati in Italia: primi in Europa per casi | IN AGGIORNAMENTO Due vittime in Italia e almeno 50 contagiati nel Nord Italia tra Veneto e soprattutto Lombardia (con epicentro nel Lodigiano). Si aggrava nelle ultime ore la diffusione del coronavirus nel nostro Paese, che conta ora il numero di casi più alto d'Europa. Qui trovate tutte le notizie, in aggiornamento

Si aggrava l’emergenza per i contagi, che sarebbero almeno 50, e purtroppo anche per le prime due vittime da coronavirus, nel Nord Italia. Un uomo di 78 anni, Adrian Trevisan, è morto nella notte nell’ospedale di Schiavonia (Padova), nella mattinata è deceduta una donna di 75 anni di Casalpusterlengo che sarebbe passata dal Pronto soccorso di Codogno, sempre nel Lodigiano, dove è passato il primo paziente.

Nella notte tra venerdì e sabato proprio di quest’uomo di 38 anni di Codogno, ricoverato ora in condizioni “stabili”, è stato riscontrato come il primo contagio accertato in Italia. Si stanno cercando di ricostruire i suoi spostamenti e contatti per identificare eventuali altri contagi. La moglie, incinta all’ottavo mese, è stata trovata positiva al coronavirus, come cinque persone dello staff sanitario del Pronto soccorso di Codogno (che vedete sopra nella foto) e almeno due pazienti. All’origine del contagio potrebbe esserci una cena dell'uomo con una persona appena tornato dalla Cina a fine gennaio.



- LE PRIME TESTIMONIANZE DAI PAESI ISOLATI TRA LOMBARDIA E VENETO.



Nel mondo l’epidemia partita dalla Cina, e in particolare da Wuhan e dalla provincia dello Hubei, conta al momento 2.260 morti e 77.662 contagiati, per la stragrande maggioranza in Cina.

I contagi in tutto, al momento, risultano almeno 39 in Lombardia e 12 in Veneto e 1 a Torino (un 40enne che avrebbe avuto contatti con persone contagiate in Lombardia).



L'Italia conta ora il più alto numero di casi d''Europa. Seguono la Germania con 16, la Francia con 12 e la Gran Bretagna con 9, la Spagna con 2 e il Belgio con 1.



In dieci comuni italiani sono state prese già misure di emergenza per contenere l'epidemia: scuole chiuse in città e provincia a Piacenza e a Cremona. A Codogno, Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo, considerati un possibile “epicentro” della diffusione del virus, sono chiusi uffici pubblici ma anche bar e luoghi di ritrovo e si consiglia ai cittadini di restare a casa (a Casalpusterlengo un messaggio audio diffuso da altoparlanti e macchine della polizia locale invita tutti a non uscire). In Veneto resteranno chiuse nella prossima settimana per precauzione tutte le Università. La Regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare la crisi.



Sono tornati intanto in Italia 19 cittadini che si trovavano a bordo della nave da crociera Diamond Princess, dove si sono registrati centinaia di contagi e che si trova ora in Giappone. Negativi ai test, sono comunque ora in quarantena.



"Oltre l'80% dei pazienti contagiati da coronavirus ha una forma moderata e guarisce", fa sapere il direttore dell'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nel 14% dei casi il virus causa una malattia severa, con polmonite e respiro corto. Circa il 4% dei pazienti va incontro a un quadro critico con insufficienza respiratoria, shock settico e collasso multi-organo. Nel 2% dei casi riportati di Covid-19 il virus è risultato fatale, più nei pazienti anziani".



