Coronavirus: “In Lombardia chiuse scuole, musei e cinema per una settimana”

Il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ha appena firmato lo stop per una settimana alle lezioni nelle scuole della Regione, dopo che il sindaco di Milano Beppe Sala aveva annunciato lo stop negli istituti milanesi

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

Il governatore ha annunciato "la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza". E ha aggiunto anche, tra le attività da fermare, musei, luoghi di aggregazione culturale e eventi sportivi. Ecco il resto dell'elenco di Attilio Fontana, sul post pubblicato su Facebook:

La chiusura delle scuole lombarde arriva in seguito alla misura adottata ieri, quando si era deciso lo stop alle attività di tutte le università della Lombardia.

Scuole lombarde c hiuse per tutta la prossima settimana , dal 24 al 29 febbraio. Lo ha appena annunciato il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, dopo che il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala aveva fermato le attività delle scuole milanesi.

Il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ha appena firmato lo stop per una settimana alle lezioni nelle scuole della Regione, dopo che il sindaco di Milano Beppe Sala aveva annunciato lo stop negli istituti milanesi. Stop anche a eventi culturali, ludici e sportivi

