News | Coronavirus in Italia: scuole chiuse in Lombardia, Veneto e Piemonte. Oltre 130 contagi | IN AGGIORNAMENTO I casi di coronavirus in Italia quasi raddoppiano in poche ore. L’Italia è il quinto paese dove l’epidemia si è diffusa di più, con il numero più alto di contagi in Europa e in generale fuori dall’Asia. Aumentano le misure di contenimento e le restrizioni per l’emergenza, allargate a università e luoghi ed eventi pubblici (compreso il Carnevale di Venezia). Migliaia di persone isolate. Qui trovate tutte le notizie, in aggiornamento

130 contagiati in Italia (quasi il doppio di quelli contati ieri sera) con 89 casi solo in Lombardia, migliaia di persone isolate nell'aree considerate focolaio dell'epidemia. Si aggrava di ora in ora l’escalation dell'emergenza coronavirus in Italia, dopo la giornata di ieri, sabato 22 febbraio che ha visto esplodere l’emergenza.



Prima il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato che le scuole di Milano resteranno chiuse la prossima settimana, dal 24 al 29 febbraio, poi il presidente regionale Attilio Fontana ha esteso la decisione a tutta la Lombardia e anche a musei, cinema, luoghi di aggregazione ed eventi pubblici in genere. Si sta valutando anche la chiusura dei negozi. Scuole chiuse per una settimana anche in Veneto e in Piemonte. Stessa decisione nelle tre regioni per le Università. In tutti e tre i capoluoghi delle più grandi regioni del Nord, Milano, Torino e Venezia, si sono registrati casi di coronavirus.



Anche noi vogliamo contribuire alle misure per contenere la diffusione del virus: dopo 24 anni Le Iene andranno in onda per la prima volta senza pubblico in studio nelle prossime puntate di martedì 25 e giovedì 27 febbraio.



Il numero di contagiati in Italia è di almeno 129 in 5 regioni: 89 in Lombardia, 24 in Veneto, 6 in Piemonte, 9 in Emilia Romagna e 2 nel lazio (i due turisti cinesi ricoverati all’Istituo Spallanzani, primo caso registrato nel nostro Paese il 29 gennaio scorso). Ci sono poi le due vittime: Adrian Trevisan, 78 anni, morto nell’ospedale di Schiavonia (Padova), e Giovanna Carminati, 77 anni, di Casalpusterlengo (Lodi).



L’epidemia nel mondo, secondo l’ultimo bilancio, conta 2.461 morti con 78.766 contagiati. La stragrande maggioranza sono in Cina, da dove è partita l’epidemia, in particolare dalla provincia dello Hubei e dalla città di Wuhan. "È la nostra più grande emergenza sanitaria dal 1949", ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping. L’Italia è il paese europeo più colpito in Europa e in generale fuori dall’Asia (è quinto al mondo dopo Cina, Corea del Sud, Giappone e Singapore).



Sono migliaia le persone che si trovano in questo momento isolate nelle aree focolaio dell’epidemia, soprattutto nell’area del basso Lodigiano in Lombardia grazie anche alle misure del decreto per fronteggiare l’emergenza del governo che nella notte ha messo a disposizione per farle rispettare non solo le forze di polizia ma anche, nel caso, l’esercito.



Le misure di contenimento dell’emergenza si fanno intanto sempre più stringenti. A partire dalle manifestazioni sportive che sono state annullate per oggi in tutta la Lombardia e il Veneto, comprese le partite di serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Rinviata anche Torino-Parma dopo i casi in Piemonte. L’emergenza colpisce in particolare anche in Veneto dove, dopo i due contagi di oggi a Venezia, sono stati fermati anche i festeggiamenti per lo storico Carnevale in Laguna.



Iene.it continua a seguire in diretta l'evolversi dell'emergenza coronavirus. E torneremo a parlarvene anche in onda a Le Iene nelle puntate in onda della prossima settimana martedì e giovedì.



Ecco sotto gli ultimi articoli dedicati all’emergenza, in particolare con immagine e racconti dall’epicentro dell’epidemia nel Lodigiano:

- “Il mio collega a contatto diretto col 38enne di Codogno, disperato senza tampone"

- “Lavoro nell'azienda dell'infetto e nessuno mi contatta per il tampone”

- Dalle città isolate: “Strade deserte e mascherine esaurite”



Oltre, come sempore, al 112 e al numero 1500 messo a disposizione dalministero della Salute, sono stati attivati due altri numeri da chiamare: 800 894545 per la Lombardia e 800 462340 per il Veneto.

Chiunque si trovasse nei luoghi dei contagi in Italia e volesse mettersi in contatto con noi, può scriverci su redazioneiene@mediaset.it.